В Польше с каждым годом рождается все больше украинцев

Прошлогодний показатель - 1590 - почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад, и на 65 процентов больше, чем в позапрошлом году.



Как сообщал УНН, украинские студенты хотят учиться в Польше, но не всегда намерены остаться в этой стране после получения польского диплома. Такой вывод можно сделать из исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше.



Автор исследования в Польше доктор Марыля Косс-Ґоришевська из Института общественных отношений сказала, что каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад. Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западных странах Европейского Союза.

Исследование показало, что украинцы выбирают обучение в Польше в связи с неудовлетворительными условиями жизни в Украине и желанием получить диплом в одной из стран ЕС.