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В Польше с каждым годом рождается все больше украинцев

В Польше с каждым годом рождается все больше украинцев

Киев  •  УНН

 • 11228 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В прошлом году в Польше родилось 2705 детей с иностранным гражданством. Среди новорожденных с непольских гражданством было больше украинцев  - 1590 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Прошлогодний показатель - 1590 - почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад, и на 65 процентов больше, чем в позапрошлом году.

Как сообщал УНН, украинские студенты хотят учиться в Польше, но не всегда намерены остаться в этой стране после получения польского диплома. Такой вывод можно сделать из исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше.

Автор исследования в Польше доктор Марыля Косс-Ґоришевська из Института общественных отношений сказала, что каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад. Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западных странах Европейского Союза.

Исследование показало, что украинцы выбирают обучение в Польше в связи с неудовлетворительными условиями жизни в Украине и желанием получить диплом в одной из стран ЕС.

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