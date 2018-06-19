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У Польщі з кожним роком народжується все більше українців

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Торік у Польщі народилося 2705 дітей з іноземним громадянством. Серед новонароджених з непольським громадянством було найбільше українців – 1590 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Минулорічний показник - 1590 - майже у 40 разів більше, ніж 10 років тому, і на 65 відсотків більше, ніж позаминулого року.

Як повідомляв УНН, українські студенти хочуть навчатися у Польщі, але не завжди мають намір залишитися у цій країні після одержання польського диплома. Такий висновок можна зробити з дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі.

Авторка дослідження у Польщі доктор Мариля Косс-Ґоришевська з Інституту суспільних відносин сказала, що щотретій українець після закінчення навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів. Понад 30% анкетованих після закінчення студій планує їхати далі у західні країни Європейського Союзу.

З дослідження випливає, що українці вибирають навчання у Польщі у зв’язку із незадовільними умовами життя в Україні та бажанням отримати диплом в одній з країн ЄС.

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