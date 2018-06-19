У Польщі з кожним роком народжується все більше українців

Минулорічний показник - 1590 - майже у 40 разів більше, ніж 10 років тому, і на 65 відсотків більше, ніж позаминулого року.



Як повідомляв УНН, українські студенти хочуть навчатися у Польщі, але не завжди мають намір залишитися у цій країні після одержання польського диплома. Такий висновок можна зробити з дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі.



Авторка дослідження у Польщі доктор Мариля Косс-Ґоришевська з Інституту суспільних відносин сказала, що щотретій українець після закінчення навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів. Понад 30% анкетованих після закінчення студій планує їхати далі у західні країни Європейського Союзу.

З дослідження випливає, що українці вибирають навчання у Польщі у зв’язку із незадовільними умовами життя в Україні та бажанням отримати диплом в одній з країн ЄС.