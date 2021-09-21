В Польше украинка родила четверню, а ее мужу грозит депортация
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Польше гражданка Украины родила четверню. Дети здоровые, однако их отцу грозит депортация в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Onet.pl.
Детали
Украинка Марина родила четверых мальчиков в больнице Вроцлава в понедельник, 20 сентября.
Семья переехала в Польшу с украинского города Кропивницкий 6 лет назад. На тот момент у них уже был сын, которому сейчас 16 лет. Сейчас мужу Алексею грозит депортация.
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“Польская пограничная служба приехала на предприятие, где я работал, для проверки. Выяснилось, что у меня нет действующего права на работу, которое нам, иностранцам, выдают воеводские управления. К сожалению, регион Нижней Силезии в этом отношении крайне неэффективен. По опыту знаю, что в Польше нужно месяцами ждать вида на жительство, его продления или разрешения на работу. Это просто испытание. Так что я заплатил штраф в три тысячи, и пограничник проштамповал мой паспорт с постановлением о депортации”, — рассказал Алексей.
Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Их юрист говорит, что решение о депортации вынесли законно, однако шансы отменить ее все равно есть, учитывая ситуацию в которой оказалась семья.
Так, на историю украинской семьи обратила внимание уполномоченная президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор.
Она через Facebook обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства за помощью.
“Поздравляю Марину К. и желаю стойкости и силы! Четыре мальчика! Надеюсь, удастся поддержать папин процесс легализации! Г-н Ярослав Обремский — Нижнесилезский воевода, прошу вас проявить интерес к этому делу. Onet.pl. опубликовал статью, в которой говорилось, что счастливому отцу грозит депортация. Надеюсь, этот вопрос уже прояснился”, — написала она.
Дополнение
В Ужгороде женщина преждевременно родила четверню: троих мальчиков и девочку.