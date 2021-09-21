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В Польше украинка родила четверню, а ее мужу грозит депортация

В Польше украинка родила четверню, а ее мужу грозит депортация

Киев  •  УНН

 • 36631 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Польше гражданка Украины родила четверню. Дети здоровые, однако их отцу грозит депортация в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Onet.pl.

Детали

Украинка Марина родила четверых мальчиков в больнице Вроцлава в понедельник, 20 сентября.

Семья переехала в Польшу с украинского города Кропивницкий 6 лет назад. На тот момент у них уже был сын, которому сейчас 16 лет. Сейчас мужу Алексею грозит депортация.

Цитата

“Польская пограничная служба приехала на предприятие, где я работал, для проверки. Выяснилось, что у меня нет действующего права на работу, которое нам, иностранцам, выдают воеводские управления. К сожалению, регион Нижней Силезии в этом отношении крайне неэффективен. По опыту знаю, что в Польше нужно месяцами ждать вида на жительство, его продления или разрешения на работу. Это просто испытание. Так что я заплатил штраф в три тысячи, и пограничник проштамповал мой паспорт с постановлением о депортации”, — рассказал Алексей.

Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Их юрист говорит, что решение о депортации вынесли законно, однако шансы отменить ее все равно есть, учитывая ситуацию в которой оказалась семья.

Так, на историю украинской семьи обратила внимание уполномоченная президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор.

Она через Facebook обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства за помощью.

“Поздравляю Марину К. и желаю стойкости и силы! Четыре мальчика! Надеюсь, удастся поддержать папин процесс легализации! Г-н Ярослав Обремский — Нижнесилезский воевода, прошу вас проявить интерес к этому делу. Onet.pl. опубликовал статью, в которой говорилось, что счастливому отцу грозит депортация. Надеюсь, этот вопрос уже прояснился”, — написала она.

Дополнение

В Ужгороде женщина преждевременно родила четверню: троих мальчиков и девочку.

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