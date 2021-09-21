У Польщі українка народила четверню, а її чоловікові загрожує депортація

Деталі

Українка Марина народила чотирьох хлопчиків в лікарні Вроцлава у понеділок, 20 вересня.

Родина переїхала до Польщі з українського міста Кропивницький 6 років тому. На той момент у них вже був син, якому зараз 16 років. Зараз чоловікові Олексію загрожує депортація.

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"Польська прикордонна служба приїхала на підприємство, де я працював, для перевірки. З'ясувалося, що у мене немає чинного права на роботу, яке нам, іноземцям, видають воєводські управління. На жаль, регіон Нижньої Сілезії в цьому відношенні вкрай неефективний. З досвіду знаю, що в Польщі потрібно місяцями чекати дозволу на проживання, його продовження або дозволу на роботу. Це просто випробування. Так що я заплатив штраф в три тисячі, і прикордонник проштампував мій паспорт з постановою про депортацію", - розповів Олексій.

Українці подали апеляцію на рішення прикордонної служби. Їх юрист каже, що рішення про депортацію винесли законно, однак шанси скасувати її все одно є, з огляду на ситуацію в якій опинилася сім'я.

Так, на історію української родини звернула увагу уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор.

Вона через Facebook звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства за допомогою.

"Вітаю Марину К. і бажаю стійкості і сили! Чотири хлопчика! Сподіваюся, вдасться підтримати татів процес легалізації! Пане Ярославе Обремський - Нижньосілезький воєвода, прошу вас проявити інтерес до цієї справи. Onet.pl. опублікував статтю, в якій говорилося, що щасливому батькові загрожує депортація. Сподіваюся, це питання вже прояснилося", - написала вона.

Доповнення

В Ужгороді жінка передчасно народила четверню: трьох хлопчиків і дівчинку .