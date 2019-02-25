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В Польше рекордное количество случаев кори

В Польше рекордное количество случаев кори

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. За неполные два месяца этого года количество случаев кори в Польше уже превысило количество случаев, зарегистрированных в прошлом году. Эпидемиологи подчеркивают, что болезнь привезена из Украины, но больные зачастую являются поляками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Пресс-секретарь главного санитарного инспектора Ян Бондар сообщил, что количество случаев кори стремительно растет.

"Сейчас зарегистрировано 380 случаев, и они все еще проверяются, однако, уже известно, что состояние по всему прошлого года был превышен", - сказал спикер. Он отметил, что динамика заболевания достаточно велика.

За весь прошлый год в Польше корью заболели 339 человек, большинство из них в ноябре и декабре. В 2017 году было зарегистрировано 63 случая кори.

Напомним, корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тысячи 42 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные в понедельник данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"24 042 человека заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля 2019 года", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

В Украине сейчас неблагополучная эпидемическая ситуация по кори. По оперативным данным за 7-ю неделю этого года - с 11 по 17 февраля - показатели заболеваемости корью выросли по сравнению с предыдущей неделей на 3,9% - 3 тысячи 264 случая.

Добавим, специфического лечения от кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация.

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