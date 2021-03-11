В Южной Африке во время студенческой акции протеста убили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН В Южной Африке в центральном пригороде Йоханнесбурга во время студенческой акции протеста в главном кампусе университета Витватерсранд погиб 35-летний мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Во время протеста гражданское население попало в столкновения между протестующими и местной полицией. Двое студентов-репортеров получили ранения, а трое протестующих были арестованы и доставлены в отделение полиции Хиллброу.
По сообщениям местных СМИ, один из мужчин был застрелен резиновыми пулями работниками милиции, которые стреляли в группу протестующих студентов, когда он выходил из клиники.
На этой неделе протесты начались, поскольку студентам, которые имеют задолженность, не было разрешено регистрироваться в новом учебном году.
Напомним
Вследствие протестов в Мьянме против военного переворота в воскресенье, 28 февраля, погибли 18 человек , более 30 получили ранения.