У Південній Африці під час студентської акції протесту вбили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН У Південній Африці у центральному передмісті Йоганнесбурга під час студентської акції протесту в головному кампусі університету Вітватерсранд загинув 35-річний чоловік. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Під час протесту цивільне населення потрапило в сутички між протестуючими та місцевою поліцією. Двоє студентів-репортерів отримали поранення, а троє протестуючих були заарештовані та доставлені до відділення поліції Хіллброу.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, один із чоловіків був застрелений гумовими кулями працівниками міліції, які стріляли в групу протестуючих студентів, коли він виходив із клініки.
Цього тижня протести розпочались, оскільки студентам, які мають заборгованість, не було дозволено реєструватися у новому навчальному році.
Нагадаємо
Внаслідок протестів у М'янмі проти військового перевороту в неділю, 28 лютого, загинули 18 людей, понад 30 отримали поранення.