В Пентагоне назвали неприемлемыми односторонние военные операции на северо-востоке Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пентагон считает недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в среду официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать (в этом районе) или поблизости, вызывают серьезную озабоченность. Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми”, — приводит агентство Reuters заявление Робертсона.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время республика начнет операцию в Сирии, к востоку от Евфрата. При этом он подчеркнул, что в ходе операции “мишенями не будут американские военнослужащие”, которые находятся в этом регионе. По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит “сделать эту территорию безопасной и более пригодной для жизни местного населения”.
Как сообщал УНН, США объяснили необходимость оставаться в Афганистане желанием избежать второго 11 сентября.