В Пентагоне назвали неприемлемыми односторонние военные операции на северо-востоке Сирии

“Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать (в этом районе) или поблизости, вызывают серьезную озабоченность. Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми”, — приводит агентство Reuters заявление Робертсона.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время республика начнет операцию в Сирии, к востоку от Евфрата. При этом он подчеркнул, что в ходе операции “мишенями не будут американские военнослужащие”, которые находятся в этом регионе. По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит “сделать эту территорию безопасной и более пригодной для жизни местного населения”.

Как сообщал УНН, США объяснили необходимость оставаться в Афганистане желанием избежать второго 11 сентября.