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В Пентагоне говорят, "все еще считают, что есть время предотвратить" российское вторжение

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил накануне, что "мы все еще считаем, что есть время предотвратить" вторжение России в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Кирби высказался относительно стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении использования угрозы санкций как сдерживающего фактора и отверг усиленные призывы к введению санкций, которые предшествовали бы возможному вторжению, сказав: "(Президент России Владимир Путин) еще не совершил новое вторжение в Украину, и мы все еще считаем, что есть время, чтобы предотвратить это”.

"Это должно быть сдерживающим фактором. Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, он может просто пойти и сделать это”, - добавил Кирби. “И мы надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина”, - добавил он.

Кирби сказал Fox News Sunday, что у Путина все еще есть много вариантов на столе, если он решит избежать напряженности дипломатическим путем, сказав: “Мы внесли серьезные предложения и говорили о смене, например, размаха и масштаба некоторых наших учений в Европе, готовности говорить о наступательных ракетных возможностях в Европе. Мы, безусловно, выдвинули другие предложения, чтобы попытаться убедить Путина в том, что мы настроены серьезно”.

Кирби ясно дал понять, что вопрос о членстве Украины в НАТО, однако, является “вопросом для Украины и НАТО. Это не то, на что Путин может просто наложить вето или решить сам, это опять же между Альянсом и Украиной”.

Отмечается, что Кирби не стал комментировать отдельные утверждения Путина, но охарактеризовал их как “возмутительные заявления” и сказал, что в целом “они просто не заслуживают доверия”.

Он сказал, что Путин "играет жертву", что, по его словам, исходит как раз из "российского пособия".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

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