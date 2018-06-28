В Нью-Йорке открывается конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН

По его словам, на открытии конференции выступит генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Запланировано несколько сессий, которые будут посвящены таким темам, как взаимодействие в сфере обмена информацией, экспертными оценками и ресурсами и противостояния угрозе со стороны иностранных боевиков. Кроме того, участники рассмотрят пути предотвращения насильственного экстремизма, в том числе привлечение в такие группировки молодежи, а также методы предотвращения использования террористами современных технологий и интернета. Первые две сессии состоятся в закрытом для прессы формате в связи с предстоящим обсуждением “чувствительной информации”.

Цель конференции — “наладить горизонтальные связи между главами контртеррористических агентств” и установить личное взаимодействие между этими людьми, пояснил собеседник агентства. По его мнению, среди прочего речь пойдет о транспортной безопасности, в частности, о расширении практики обмена данными о пассажирах (Passenger Name Record, PNR). Представитель ООН напомнил, что к соответствующей системе подключились уже около 50 стран и она фактически становится международным стандартом. Также будут затронуты вопросы финансирования деятельности Контртеррористического управления ООН и выработки международного определения понятия терроризм.

Следует отметить, что накануне конференции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН, возглавляемого бывшим российским дипломатом и заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым, о недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте постпредства США при ООН. Обвинив ООН в попытке цензуры, дипломат утверждала, что организация “подверглась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничения доступа и блокировки участия гражданского общества является нормой”. В связи с этим США решили снизить уровень своего представительства на конференции.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщил, что американские власти из-за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции также урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связано решение по финансовому сокращения и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является русский, источник агентства заявил, что это “имеет значение”.