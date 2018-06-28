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У Нью-Йорку відкривається конференція глав контртерористичних відомств країн ООН

У Нью-Йорку відкривається конференція глав контртерористичних відомств країн ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Питання зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом будуть у центрі уваги конференції глав антитерористичних відомств держав-членів Організації Об'єднаних Націй (ООН), що відкривається в четвер. Як очікується, у форумі візьмуть участь делегати з майже 120 країн, 25 міжнародних організацій та понад сотню НКО, повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

За його словами, на відкритті конференції виступить генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш і глава Контртерористичного управління ООН Володимир Воронков. Заплановано кілька сесій, які будуть присвячені таким темам, як взаємодія в сфері обміну інформацією, експертними оцінками і ресурсами і протистояння загрозі з боку іноземних бойовиків. Крім того, учасники розглянуть шляхи запобігання насильницького екстремізму, в тому числі залучення в такі угруповання молоді, а також методи запобігання використанню терористами сучасних технологій та інтернету. Перші дві сесії відбудуться в закритому для преси форматі в зв’язку з майбутнім обговоренням “чутливої ​​інформації”.

Мета конференції — “налагодити горизонтальні зв’язки між главами контртерористичних агентств” і встановити особисту взаємодію між цими людьми, пояснив співрозмовник агентства. На його думку, серед іншого мова піде про транспортну безпеку, зокрема, про розширення практики обміну даними про пасажирів (Passenger Name Record, PNR). Представник ООН нагадав, що до відповідної системи підключилися вже близько 50 країн і вона фактично стає міжнародним стандартом. Також будуть порушені питання фінансування діяльності Контртерористичного управління ООН і вироблення міжнародного визначення поняття тероризм.

Слід зазначити, що напередодні конференції постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі піддала критиці рішення Контртерористичного управління ООН, очолюваного колишнім російським дипломатом та заступником генерального секретаря Володимиром Воронковим, про недопуск представників неурядових організацій на частину дискусій в рамках форуму. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому в середу на сайті постпредства США при ООН. Звинувативши ООН в спробі цензури, дипломат стверджувала, що організація “піддалася політичному тиску з боку групи безчесних країн, до яких немає довіри у питаннях боротьби зі тероризмом, таких як Росія, Сирія, Іран, Куба і Венесуела, для яких обмеження доступу і блокування участі громадянського суспільства є нормою”. У зв’язку з цим США вирішили знизити рівень свого представництва на конференції.

Раніше в середу агентство Reuters з посиланням на офіційне джерело в адміністрації США повідомило, що американська влада через рішення ООН закрити для представників неурядових організацій частину дискусій на конференції також урізали фінансування Контртерористичного управління ООН. На питання, чи пов’язано рішення стосовно фінансового скорочення і з тим фактом, що главою Контртерористичного управління є росіянин, джерело агентства заявив, що це “має значення”.

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