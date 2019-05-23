В Нью-Йорке пройдет выставка картин Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украинском институте Америки в Нью-Йорке 28 мая пройдет выставка картин украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в РФ. Об этом говорится на странице, посвященной выставке, у Facebook, передает УНН.
Организаторами выставки выступили Украинский институт Америки и организация "Разом за Україну".
Отмечено, что искусство всегда было страстью Сущенко, но в колонии его художественные средства очень ограничены. Произведения созданы из всех доступных средств: шариковая ручка, луковые скорлупы, свекольный сок, чай, моющее средство и кетчуп.
Отпечатки оригинальных произведений Сущенко из колонии будут показаны в Украинском институте Америки, после чего выступят активисты, журналисты, семья и друзья Романа Сущенко (на видео).
Также отмечено, что произведения Сущенко, хоть уже и были представлены в Брюсселе и Киеве, никогда не демонстрировались в Нью-Йорке.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.