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У Нью-Йорку пройде виставка картин Сущенка

У Нью-Йорку пройде виставка картин Сущенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. В Українському інституті Америки в Нью-Йорку 28 травня пройде виставка картин українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно засудили в РФ. Про це йдеться на сторінці, присвяченій виставці, у Facebook, передає УНН.

Організаторами виставки виступили Український інститут Америки і організація "Разом за Україну".

Зазначено, що мистецтво завжди було пристрастю Сущенка, але в колонії його художні засоби дуже обмежені. Твори створені з усіх доступних засобів: кулькова ручка, цибульні шкаралупи, буряковий сік, чай, миючий засіб і кетчуп.

Відбитки оригінальних творів Сущенка з колонії будуть показані в Українському інституті Америки, після чого виступлять активісти, журналісти, сім'я і друзі Романа Сущенко (на відео).

Також зазначено, що твори Сущенка, хоч вже і були представлені у Брюсселі та Києві, ніколи не демонструвалися в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка у шпигунстві і роботі на українському розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Українські Національні Новини

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