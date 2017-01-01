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В новогоднюю ночь во Львове из-за пожара из дома эвакуировали 20 человек

В новогоднюю ночь во Львове из-за пожара из дома эвакуировали 20 человек

Киев • УНН

 • 8850 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в 4:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома в г. Львов по ул. Мыколайчука, 22. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС во Львовской области, сообщает УНН.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели из ГПСЧ №3, части специальной пожарной техники Отряда технической службы города Львова и оперативно—координационного центра ГУ ГосЧС Украины во Львовской области.

На момент пожара в квартире находилась хозяйка со своими друзьями. Вероятно, причиной пожара мог стать окурок, который попал на горючую поверхность и вызвал возгорание. В результате пожара возникло сильное задымление, что повлекло угрозу отравления токсичными продуктами горения для жителей дома. Не теряя времени, огнеборцы приступили к эвакуации жителей дома с верхнего этажа. Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. В 05:06 пожар локализован и в 05:08 полностью ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено вещи домашнего обихода на площади 40 кв.м.

К ликвидации возгорания привлекались 14 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причину возникновения возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В результате происшествия никто не пострадал.

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