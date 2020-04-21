В Норвегии открыли детсады на фоне ослабления карантина

Сейчас они снова могут работать, но с соблюдением строгих правил: дети в возрасте до трех лет могут находиться в малых группах (не более трех человек), дети от трех до шести лет - в группах не более шести человек. Через неделю в Норвегии планируют открыть также начальные школы.

В министерстве образования Норвегии уверяют, что водить детей в садики - безопасно. Но не все родители в это верят. 24 процента родителей не хотят отдавать детей в садики, 13 процентов не уверены. Об этом сообщил в эти выходные норвежский вещатель NRK со ссылкой на данные соцопроса.

Кроме детсадов, с 20 апреля в Норвегии снова разрешается работать физиотерапевтам, психотерапевтам, дантистам и специалистам оптики. Кафе и рестораны и в дальнейшем закрыты. Культурные и спортивные мероприятия запрещены как минимум до середины июня.

Правительство в Осло обнародовало в начале апреля план постепенного ослабления карантина в связи с тем, что эпидемия коронавируса в стране "под контролем". По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в Норвегии зарегистрировано более семь тысяч случаев болезни COVID-19. Более 160 человек погибли, более 30 выздоровели. В Норвегии проживают около 5,4 миллиона человек.

Напомним, более половины американцев обеспокоены преждевременным открытием экономики.