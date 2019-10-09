В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги и закусочной: есть погибшие

Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы. Очевидец рассказал немецкому телеканалу n-tv, что преступник в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки. Нападавшие скрылись в направлении Лейпцига. В твиттере опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Полиция сообщила о двоих погибших. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщает, что в закусочной, по неподтвержденной информации, погиб один из посетителей.

Один из подозреваемых задержан, сообщили в полиции. Имя задержанного и его возраст не уточняется. Известно, что это мужчина. Предполагается, что это человек, который скрылся от синагоги на автомобиле, а затем открыл стрельбу на дороге. Всего в нападениях, как отмечает Focus, могли участвовать трое человек, но официально эта информация не подтверждена. По информации Bild, двое преступников, остающихся на свободе, передвигаются пешком.

В Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности возле зданий синагог. Перед синагогой в Лейпциге дежурят как минимум пятеро полицейских. В Галле полиция призвала жителей не покидать свои дома. В этом городе в связи с происшествием перестала работать железнодорожная станция. В Галле прибыл полицейский спецназ GSG 9.

#GSG9 in #Halle eingetroffen. via @mzwebde #hal0910 pic.twitter.com/j4fvtDXfq7