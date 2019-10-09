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У німецькому місті Галле відкрили стрілянину біля синагоги і закусочної: є загиблі

Київ • УНН

 • 24583 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Німеччині 9 жовтня стався стрілянина в місті Галле. Злочинець або кілька злочинців відкрили вогонь у синагоги. Bild повідомляє, що на єврейське кладовище, розташоване біля синагоги, кинули гранату, пише УНН з посиланням також на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У німецькому місті Галле відкрили стрілянину біля синагоги і закусочної: є загиблі

Потім нападники відкрили стрілянину в закусочній, де продають кебаб. Очевидець розповів німецькому телеканалу n-tv, що злочинець у зеленій куртці і шоломі кинув в заклад предмет, схожий на гранату, після чого почав стріляти з гвинтівки. Нападники втекли в напрямку Лейпцига. У Twitter опублікували відео, де озброєний чоловік виходить з автомобіля і стріляє на дорозі в Галле.

Поліція повідомила про двох загиблих. За даними Bild, біля синагоги злочинець убив одну жінку і поранив ще декілька людей. Телеканал n-tv повідомляє, що в закусочній, за непідтвердженою інформацією, загинув один з відвідувачів.

Одного з підозрюваних затримано, повідомили в поліції. Ім’я затриманого і його вік не уточнюється. Відомо, що це чоловік. Передбачається, що це людина, яка сховалася від синагоги на автомобілі, а потім відкрив стрілянину на дорозі. Всього в нападах, як зазначає Focus, могли брати участь троє осіб, але офіційно ця інформація не підтверджена. Spiegel повідомляє, що в нападах брали участь двоє людей. За інформацією Bild, двоє злочинців, які залишаються на волі, пересуваються пішки.

У Лейпцигу і Дрездені посилили заходи безпеки біля будівель синагог. Перед синагогою в Лейпцигу чергують як мінімум п’ятеро поліцейських. У Галле поліція закликала жителів не залишати свої будинки. У цьому місті в зв’язку з подією перестала працювати залізнична станція. У Галле прибув поліцейський спецназ GSG 9.

#GSG9 in #Halle eingetroffen. via @mzwebde #hal0910 pic.twitter.com/j4fvtDXfq7

— Andreas Altmann  (@AndreasAltmann) October 9, 2019

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