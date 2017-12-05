В Германии в результате столкновения поездов пострадали по меньшей мере 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По меньшей мере 50 человек получили травмы в результате столкновения двух поездов близ немецкого города Дюссельдорф. Об этом сообщил во вторник издание Reuters со ссылкой на местное телевидение, передает УНН.
Немецкая телекомпания ARD сообщила во вторник, что около полусотни человек получили травмы, когда пассажирский поезд въехал в грузовой поезд в городе Меербуш.
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Об инциденте сообщили также представители полиции и пожарных служб, отмечает издание.
Напомним, во Владимирской области России в ночь на пятницу на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда. Жертвами столкновения стали 18 человек.