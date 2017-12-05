У Німеччині внаслідок зіткнення потягів постраждало щонайменше 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Щонайменше 50 людей отримали травми в результаті зіткнення двох потягів поблизу німецького міста Дюсельдорф. Про це повідомило у вівторок видання Reuters з посиланням на місцеве телебачення, передає УНН.
Німецька телекомпанія ARD повідомила у вівторок, що близько півсотні людей отримали травми, коли пасажирський поїзд вїхав у вантажний потяг у місті Меербуш.
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Про інцидент повідомили також представники поліції та пожежних служб, зазначає видання.
Нагадаємо, у Володимирській області Росії в ніч на п'ятницю на залізничному переїзді сталась ДТП за участі пасажирського автобуса і поїзда. Жертвами зіткнення стали 18 осіб.