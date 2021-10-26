В Нигерии боевики напали на мечеть и убили около 20 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На севере Нигерии вооруженные люди на мотоциклах убили по меньшей мере 18 человек в мечети в штате Нигер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Цитата:
“Они приходили прямо в мечеть и стреляли в прихожан, никого не щадя”, - сообщил в комментарии Reuters один из свидетелей событий.
Детали
По словам жителей, нападавшие прибыли в деревню Маза-Кука накануне примерно в 5 часов утра.
Очевидец также добавил, что преступники похитили более 10 человек. Еще один свидетель сообщил, что по меньшей мере 20 человек были ранены.
Добавим
В этом году в Нигерии было похищено и убито сотни людей на северо-западе страны. Официальные лица штата Нигер и местные органы власти также недавно заявили, что исламистская боевая группировка "Боко Харам" захватила несколько общин в штате, предлагая сельским жителям деньги за вступление в свои ряды.