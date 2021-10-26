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В Нигерии боевики напали на мечеть и убили около 20 людей

Киев • УНН

 • 14648 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На севере Нигерии вооруженные люди на мотоциклах убили по меньшей мере 18 человек в мечети в штате Нигер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

В Нигерии боевики напали на мечеть и убили около 20 людей

Цитата:

“Они приходили прямо в мечеть и стреляли в прихожан, никого не щадя”, - сообщил в комментарии Reuters один из свидетелей событий.

Детали

По словам жителей, нападавшие прибыли в деревню Маза-Кука накануне примерно в 5 часов утра.

Очевидец также добавил, что преступники похитили более 10 человек. Еще один свидетель сообщил, что по меньшей мере 20 человек были ранены.

Добавим 

В этом году в Нигерии было похищено и убито сотни людей на северо-западе страны. Официальные лица штата Нигер и местные органы власти также недавно заявили, что исламистская боевая группировка "Боко Харам" захватила несколько общин в штате, предлагая сельским жителям деньги за вступление в свои ряды.

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