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У Нігерії бойовики напали на мечеть і вбили близько 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На півночі Нігерії озброєні люди на мотоциклах убили щонайменше 18 людей у мечеті у штаті Нігер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

У Нігерії бойовики напали на мечеть і вбили близько 20 людей

Цитата:

"Вони прийшли прямо в мечеть і стріляли в прихожан, нікого не шкодуючи", - повідомив у коментарі Reuters один із свідків подій.

Деталі

За словами жителів, нападники прибули до села Маза-Кука напередодні приблизно о 5 годині ранку.

Очевидець також додав, що злочинці викрали понад 10 людей. Ще один свідок повідомив, що щонайменше 20 людей було поранено.

Додамо

Цього року в Нігерії було викрадено та вбито сотні людей на північному заході країни. Офіційні особи штату Нігер та місцеві органи влади також нещодавно заявили, що ісламістське бойове угруповання "Боко Харам" захопило кілька громад у штаті, пропонуючи сільським жителям гроші за вступ до своїх лав.

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