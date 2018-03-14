В НБУ объяснили, зачем вводятся в обращение новые монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Потребность во внедрении новых оборотных монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен возникла в связи с развитием безналичных расчетов в частности. Об этом заявил во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Потребность во внедрении новых оборотных монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен возникла в связи с развитием безналичных расчетов, а также с целью экономии средств на изготовление денег, увеличения срока их службы, оптимизации номинального ряда гривны, упрощения ежедневных расчетов и имплементации европейского опыта", - сказал он.
Также, как уточнил он, это сэкономит государству 1 млрд гривен благодаря сроку службы монет, который достигает 20 лет.
Кроме того, по его словам, такое решение НБУ обусловлено изменением покупательной способности за 21 год со времени проведения денежной реформы и изменениями в поведении людей.
Он добавил, что замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит нас к практике ЕС, где существуют монеты 1 и 2 евро.
"Разные страны в свое время успешно осуществляли такую замену - страны ЕС (Венгрия, Чехия, Дания), Япония, Канада, Великобритания, Австралия, Молдова", - добавил Я.Смолий.
Напомним, стало известно, когда войдут в обращение новые гривневые монеты.