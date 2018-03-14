У НБУ пояснили, навіщо вводяться в обіг нові монети

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Потреба у запровадженні нових обігових монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виникла у зв'язку із розвитком безготівкових розрахунків зокрема. Про це заявив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Потреба у запровадженні нових обігових монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виникла у зв'язку із розвитком безготівкових розрахунків, а також з метою заощадження коштів на виготовлення грошей, збільшення строку їх служби, оптимізації номінального ряду гривні, спрощення щоденних розрахунків та імплементації європейського досвіду", - сказав він.

Також, як уточнив він, це зекономить державі 1 млрд гривень завдяки строку служби монет, який сягає 20 років.

Крім того, за його словами, таке рішення НБУ обумовлене зміною купівельної спроможності за 21 рік з часу проведення грошової реформи та змінами у поведінці людей.

Він додав, що заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить нас до практики ЄС, де існують монети 1 та 2 євро.

"Різні країни свого часу успішно здійснювали таку заміну – країни ЄС (Угорщина, Чехія, Данія), Японія, Канада, Велика Британія, Австралія, Молдова", - додав Я.Смолій.

Нагадаємо, стало відомо, коли увійдуть в обіг нові гривневі монети.

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