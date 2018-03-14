У НБУ пояснили, навіщо вводяться в обіг нові монети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Потреба у запровадженні нових обігових монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виникла у зв'язку із розвитком безготівкових розрахунків зокрема. Про це заявив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"Потреба у запровадженні нових обігових монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виникла у зв'язку із розвитком безготівкових розрахунків, а також з метою заощадження коштів на виготовлення грошей, збільшення строку їх служби, оптимізації номінального ряду гривні, спрощення щоденних розрахунків та імплементації європейського досвіду", - сказав він.
Також, як уточнив він, це зекономить державі 1 млрд гривень завдяки строку служби монет, який сягає 20 років.
Крім того, за його словами, таке рішення НБУ обумовлене зміною купівельної спроможності за 21 рік з часу проведення грошової реформи та змінами у поведінці людей.
Він додав, що заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить нас до практики ЄС, де існують монети 1 та 2 євро.
"Різні країни свого часу успішно здійснювали таку заміну – країни ЄС (Угорщина, Чехія, Данія), Японія, Канада, Велика Британія, Австралія, Молдова", - додав Я.Смолій.
Нагадаємо, стало відомо, коли увійдуть в обіг нові гривневі монети.