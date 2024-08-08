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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 12:15  •  12579 просмотра

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Экономист Василий Поворозник считает, что НБУ готов к постепенной либерализации ограничений. Это может решить проблемы с конвертацией валютных кредитов и оживить экономическую деятельность.

У Национального банка Украины пока нет больших препятствий для постепенного ослабления ограничений, которые были введены в начале полномасштабного вторжения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Василий Поворозник.

"Сейчас я не вижу больших проблем от постепенной либерализации, от отхода от введенных в начале войны ограничений. Это решит некоторые проблемы, в частности с конвертацией валютных кредитов в национальную валюту, то есть это направлено на решение проблем в деятельности отдельных предприятий, для оживления экономической деятельности", - указал экономист.

Он отметил, что запрет на конвертирование валютных кредитов, в первую очередь, является проблемой для крупного бизнеса.

Поворозник считает, что НБУ сейчас полностью подготовлен и сможет отреагировать на любые возможные последствия либерализации.

Добавим

Отметим, общаясь с бизнесом, в последнее время участились жалобы на то, что с начала полномасштабного вторжения НБУ запретил конвертирование валютных кредитов в гривны для бизнеса. Колебания курса валюты привели к серьезным финансовым проблемам для многих предприятий. В результате многие предприниматели оказались в ситуации, когда не могут выплачивать свои обязательства по валютным кредитам.

Эксперты в комментариях УНН отмечают, что НБУ не нужно отменять указанный запрет, но стоит рассмотреть возможность разрешить банку и клиенту в индивидуальном порядке договариваться о целесообразности конвертации валютного кредита в гривне. Это в том числе уменьшит риск невозврата таких займов.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющими валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев.

Валютные колебания привели к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать весь кредит в гривне тогда не удалось.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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