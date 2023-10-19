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В НАПК обнаружили, что начальник районного ТЦК Одессы незаконно обогатился на почти 47 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) города Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

В НАПК обнаружили, что начальник районного ТЦК Одессы незаконно обогатился на почти 47 млн грн

Цитата

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на основании информации из материалов уголовного производства, полученной от СУ ГУНП в Николаевской области, а также проведенного мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) города Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в мае 2022 года супруги военкома стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн грн, который впоследствии был продан за 2 млн грн.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв.м. в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн грн.

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НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Отмечается, что теща военкома в течение последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такая машина стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля. Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes–Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

В НАПК сообщают, что в течение августа 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще за почти полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

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«Привлекает внимание тот факт, что еще в 2018 году сын военкома сделал покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно – приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал», - говорится в сообщении.

НАПК отмечает, что во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно – согласованность действий между субъектом’объектом декларирования, членами его семьи’и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных об’объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов.

Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств.

«НАПК направило материалы в отношении Вячеслава Кушнерова в СУ ГУНП в Николаевской области для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и осуществления досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности», - информирует НАПК.

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