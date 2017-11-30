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В НАТО предупредили о риске вспышки большой войны

В НАТО предупредили о риске вспышки большой войны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Растущая военная мощь Китая и России будет бросать вызовы для трансатлантического альянса в ближайшие годы, а меры НАТО, направленные на усиление своих возможностей, могут привести к новой гонке вооружений вроде "холодной войны". Об этом со ссылкой на доклад НАТО сообщает Голос Америки, передает УНН.

В отчете, который выдается каждые четыре года, названы 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на Альянс до конца 2035 года - начиная от искусственного интеллекта и ускорение развития технологий до изменений климата и растущего неравенства.

Генерал Денис Мерсье, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, заявил, что отчет свидетельствует о большем риске возникновения большой межгосударственной войны, чем в отчете НАТО 2013 года.

"Мы видим значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта", - заявил Д.Мерсье.

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Его команда весной обнародует дополнительный доклад, в котором будет содержаться информация о том, что НАТО должна сделать, чтобы реагировать на эти тенденции.

"Глобальное осознание является более необходимым, чем раньше. Мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Д.Мерсье, отмечая, что глобализация означает, что НАТО должна взвесить факторы за пределами своего региона, включая военную экспансию Китая и Индии.

Легкий доступ к технологиям и глобальный характер киберпространства облегчит расширение террористических сетей, угрожая существующей почти монополии, которую государственные субъекты имеют в области высокотехнологичного оружия, отмечают авторы отчета.

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Экологические факторы также играть большую роль, от более высоких темпов стихийных бедствий к усилению открытия Арктики, говорится в докладе, а также рост глобального долга и уменьшение доверия к финансовым учреждениям.

В отчете указывается, что расходы на оборону начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предусматривают дальнейшее увеличение до 2045 года.

Но авторы предупреждают, что увеличение расходов "может создать политику дилемму в сфере безопасности и начать гонку вооружений, как это было во время "холодной войны".

"Конкурирующие бюджетные приоритеты и фискальные ограничения в государствах-членах НАТО могут препятствовать их способности удовлетворить требования Альянса в будущем", - говорится в отчете.

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Д.Мерсье заявил, что в НАТО уже работают над расширением своих возможностей в сфере кибердомена и обеспечением киберзащиты в каждой оружейной системе и сети с самого начала.

"В НАТО мы находимся под постоянным нападением в киберпространстве", - сказал он, отметив, что Альянс до сих пор оказался "хорошим" в самозащите, но должен оставаться бдительным.

Украинские Национальные Новости

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