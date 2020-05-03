В Нафтогазе отреагировали на заявление экс-канцлера Германии: Крым вернут, а Шредера уволят

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 4390 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 41836 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 115683 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 123959 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 194083 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194281 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 405199 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228835 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 512384 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350141 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 12641 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 10043 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 19057 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 6564 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 43663 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 154805 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 142900 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 230713 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 405199 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 512384 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 41836 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47006 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 45805 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 52788 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 82961 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Нафтогазе отреагировали на заявление экс-канцлера Германии: Крым вернут, а Шредера уволят

Киев • УНН

 • 94392 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры Газпрома - Северного потока-2. Так исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко отреагировал на высказывания экс-канцлера Германии об отмене санкций в отношении РФ, передает УНН.

В Нафтогазе отреагировали на заявление экс-канцлера Германии: Крым вернут, а Шредера уволят

Витренко отметил, что не так давно, Александр Медведев, второй человек в Газпроме, сказал, что скорее Земля будет вращаться вокруг Луны, чем Россия продолжит транзит через Украину после 2019 года.

"Это утверждение использовали агенты России по всему миру, тот же Шредер, как аргумент, что нужно позволить Северный Поток 2, иначе Европа и Германия останутся без газа.

Но мы, причем вместе с другими немцами, с настоящими европейскими ценностями, во главе с фрау Меркель, заставили Россию продолжить транзит и еще заплатить Украине 5 млрд долл. компенсации. Северный поток 2 до сих пор не построен. Медведева уволили из Газпрома", - написал исполнительный директор.

Витренко отметил, что так же будет с украинским Крымом и Шредером.

"Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры Газпрома (Северный Поток 2)", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку боевиков на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99