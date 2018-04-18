В МИД сделали заявление о несоблюдении РФ минских соглашений

"Нет признаков выполнения минских соглашений Россией. России нужна война. 45 обстрелов на оккупированном Донбассе, 3 украинских военных ранены, один украинский военный погиб. Покойся в мире", - отметила она.

Напомним, в результате вражеского огня на Донбассе 17 апреля один украинский военнослужащий погиб. Еще трое воинов ВСУ получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.