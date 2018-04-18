У МЗС зробили заяву щодо недотримання РФ мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Продовження ворожих обстрілів та той факт, що на Донбасі продовжують гинути українські військові свідчить про те, що жодних ознак про дотримання Росією мінських угод немає. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Немає ознак виконання мінських угод Росією. Росії потрібна війна. 45 обстрілів на окупованому Донбасі, 3 українських військових поранені, один український військовий загинув. Спочивай у мирі", - зазначила вона.
Нагадаємо, внаслідок ворожого вогню на Донбасі 17 квітня один український військовослужбовець загинув. Ще троє воїнів ЗСУ зазнали поранень. Постраждалих військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.