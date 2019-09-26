В МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 53666 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 112130 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 102223 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 158393 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 207264 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 185362 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 229643 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204571 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 462423 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237295 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 97152 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 31861 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 62285 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 35537 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 60298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 228577 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 210417 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 296256 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 462423 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 559402 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 158393 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71054 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68062 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73850 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104186 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО

Киев • УНН

 • 21482 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина значительно больше готова к членству в НАТО, чем в 2014 году, но все еще не готова настолько, чтобы завтра войти в Альянс. Для этого необходимо выполнять Годовую национальную программу и ждать тот момент, когда НАТО будет готово к расширению. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

В МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО

"Годовая национальная программа - это главный практический инструмент так называемого Плана действий по членству, мантры, о которой мы уже говорим много лет. ПДЧ - это политическая название Годовой национальной программы. Это - статус, который дается стране, которая выполняет ГНП. И если мы продолжаем наш курс на членство в НАТО, а мы его продолжаем, потому что это, во-первых, Конституция, во-вторых, философия и логика многих, кто остался работать в государственной службе, тогда мы просто обязаны выполнять ГНП, и мы их будем выполнять", - сказал собеседник.

На вопрос о том, будет ли Украина прибегать к новым подходам на пути к получению ПДЧ, Божок отметил, что в НАТО есть четкие правила, которые необходимо соблюдать для получения желаемого статуса.

"Мы можем воплощать любые идеи, но в НАТО четкие правила и четкая логика. На сегодня Украина - особый партнер, стремящийся обрести членство в НАТО. Следующий шаг к этому - это присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО, то есть получения политической надстройки на Годовую национальную программу. На сегодня среди союзников нет консенсуса относительно того, чтобы пригласить Украину к ПДЧ. Но мы продолжаем говорить о том, что нам нужно поступательное движение вперед", - отметил он.

По словам замминистра, существует еще один элемент на пути в НАТО, который на сегодня Украине не доступен.

"Это так называемая программа усиленных возможностей, которую НАТО открывает для тех партнеров, которые выросли из статуса особого партнера, но еще не присоединились к ПДЧ - например Грузия. Мы тоже об этом с союзниками говорим. Но в принципе наша задача, и мы ее продолжаем выполнять, - обеспечить стабильный прогресс Украины на пути к членству в НАТО. То есть, мы готовы брать столько, сколько сегодня союзники готовы нам дать", - сказал Божок.

На вопрос о том, сколько времени займет путь Украины к членству в Альянсе, он отметил, что этот путь продолжается с 2004 года.

"Мы шли, возвращались. Главное, чтобы на этот раз со сменой власти мы не вернулись. Потому что, во время предыдущей смены власти, когда к власти пришел Янукович, мы шли-шли, потом развернулись и пошли обратно. На этот раз мы продолжили путь вперед. Сколько это займет ... Мой девиз по жизни - я использую фразу литовского коллеги, который делился опытом своей страны: главное быть готовым и ждать тот момент, когда окно откроется", - пояснил собеседник.

Он привел в пример такую страну, как Северная Македония, которая 11 лет ждала получения членства в НАТО, будучи готовой к нему; ждала, когда найдется компромисс, который позволит преодолеть вето Греции.

"В нашем случае, мы гораздо больше готовы к членству в НАТО, чем в 2014 году, даже несмотря на войну, но мы все еще не готовы настолько, чтобы завтра войти в Альянс", - добавил дипломат.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию неизменный, но теперь тактика этого развития должно измениться.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07