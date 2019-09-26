В МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО

"Годовая национальная программа - это главный практический инструмент так называемого Плана действий по членству, мантры, о которой мы уже говорим много лет. ПДЧ - это политическая название Годовой национальной программы. Это - статус, который дается стране, которая выполняет ГНП. И если мы продолжаем наш курс на членство в НАТО, а мы его продолжаем, потому что это, во-первых, Конституция, во-вторых, философия и логика многих, кто остался работать в государственной службе, тогда мы просто обязаны выполнять ГНП, и мы их будем выполнять", - сказал собеседник.

На вопрос о том, будет ли Украина прибегать к новым подходам на пути к получению ПДЧ, Божок отметил, что в НАТО есть четкие правила, которые необходимо соблюдать для получения желаемого статуса.

"Мы можем воплощать любые идеи, но в НАТО четкие правила и четкая логика. На сегодня Украина - особый партнер, стремящийся обрести членство в НАТО. Следующий шаг к этому - это присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО, то есть получения политической надстройки на Годовую национальную программу. На сегодня среди союзников нет консенсуса относительно того, чтобы пригласить Украину к ПДЧ. Но мы продолжаем говорить о том, что нам нужно поступательное движение вперед", - отметил он.

По словам замминистра, существует еще один элемент на пути в НАТО, который на сегодня Украине не доступен.

"Это так называемая программа усиленных возможностей, которую НАТО открывает для тех партнеров, которые выросли из статуса особого партнера, но еще не присоединились к ПДЧ - например Грузия. Мы тоже об этом с союзниками говорим. Но в принципе наша задача, и мы ее продолжаем выполнять, - обеспечить стабильный прогресс Украины на пути к членству в НАТО. То есть, мы готовы брать столько, сколько сегодня союзники готовы нам дать", - сказал Божок.

На вопрос о том, сколько времени займет путь Украины к членству в Альянсе, он отметил, что этот путь продолжается с 2004 года.

"Мы шли, возвращались. Главное, чтобы на этот раз со сменой власти мы не вернулись. Потому что, во время предыдущей смены власти, когда к власти пришел Янукович, мы шли-шли, потом развернулись и пошли обратно. На этот раз мы продолжили путь вперед. Сколько это займет ... Мой девиз по жизни - я использую фразу литовского коллеги, который делился опытом своей страны: главное быть готовым и ждать тот момент, когда окно откроется", - пояснил собеседник.

Он привел в пример такую страну, как Северная Македония, которая 11 лет ждала получения членства в НАТО, будучи готовой к нему; ждала, когда найдется компромисс, который позволит преодолеть вето Греции.

"В нашем случае, мы гораздо больше готовы к членству в НАТО, чем в 2014 году, даже несмотря на войну, но мы все еще не готовы настолько, чтобы завтра войти в Альянс", - добавил дипломат.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию неизменный, но теперь тактика этого развития должно измениться.