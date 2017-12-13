В МВФ считают положительным повышение цен на газ в Украине

"С точки зрения МВФ мы убеждены в том, что повышение цен на газ является важным для экономики Украины. Во-первых, это придает правильные экономические сигналы, во-вторых, обеспечивает правильное распределения энергоресурсов в экономике, обеспечивает ресурсами "Нафтогаз", способствует развитию газовой инфраструктуры", - подчеркнул Й.Люнгман.

Как уточнил он, необходимо, чтобы на рынке не было сегментации, когда газ продается разным потребителям по разным ценам, ведь такая модель имеет очень высокую коррупционную составляющую.

"Мы приветствуем программу, которая сможет сделать цены на газ и тарифы на коммунальные услуги рыночными. Мы знаем, что была критика относительно того, что эти тарифы будут неподъемными для малообеспеченных семей. Но есть субсидии, уже около 50% домохозяйств их получают. Поэтому повышение цен на газ не имеет и не будет иметь значительного влияния на слои населения, которые имеют низкий доход. Предоставление газа на производство коммунальных услуг по ценам ниже рыночных - это неправильно", - резюмировал представитель МВФ.

Напомним, МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша.