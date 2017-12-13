У МВФ вважають позитивним підняття цін на газ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підняття цін на газ в Україні є позитивним та важливим фактором для економіки. Про це повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман під час круглого столу, передає кореспондент УНН.
“З точки зору МВФ ми переконані в тому, що підняття цін на газ є важливим для економіки України. По-перше, це надає правильні економічні сигнали, по-друге, забезпечує правильне розподілення енергоресурсів в економіці, забезпечує ресурсами „Нафтогаз“, сприяє розвитку газової інфраструктури”, — наголосив Й.Люнгман.
Як уточнив він, необхідно, щоб на ринку не було сегментації, коли газ продається різним споживачам за різними цінами, адже така модель має дуже високу корупційну складову.
“Ми вітаємо програму, яка зможе зробити ціни на газ та тарифи на комунальні послуги ринковими. Ми знаємо, що була критика щодо того, що ці тарифи будуть непідйомними для малозабезпечених сімей. Але є субсидії, вже близько 50% домогосподарств їх отримують. Тому підвищення цін на газ не має і не матиме значного впливу на верстви населення, які мають низький дохід. Надання газу на виробництво комунальних послуг за цінами нижче ринкових — це не правильно”, — резюмував представник МВФ.
Нагадаємо, МВФ назвав основні вимоги до України для чергового траншу.