В Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности

Поэтому, пока концепция общегосударственной программы находится на стадии разработки, без целевой государственной поддержки остается около 160 тыс. онкобольных украинцев.



Между тем, на сайте Национального Института рака для общественного обсуждения размещен проект Концепции Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2021 годы.

Стоит отметить, что в течение десяти предыдущих лет в стране действовала программа "Онкология", в рамках которой проводили профилактику, диагностику, а также поддерживали лечение онкобольных.

Так, несмотря на то, что в Концепции борьбы с онкологией на 2007-2016 годы говорится о постоянном росте заболеваемости и смертности от рака, в проекте Концепции на следующие 5 лет показатели остались без изменений.

Так, в Минздраве уверены, что как в 2006 году так и в 2017, в Украине ежегодно умирает почти 90 тысяч онкологических больных, из которых 35% - лица трудоспособного возраста.

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Также, как убеждены в Минздраве, остается без изменений количество больных, которые умирают в течение первого года заболевания - до 40%. Несмотря на то, что по данным Национального канцер-реестра рака, этот показатель в течение 9 лет снизился на 4,8%: в 2015 году 31,3% больных прожили меньше года с момента установления диагноза, в то время как в 2006 году этот показатель составлял 36,1%.

В Минздраве также констатируют, что количество онкобольных в Украине за 10 лет не изменилось.

"Сегодня в Украине проживает почти 800 тыс. человек, пораженных онкологическими болезнями", - говорится в Концепции борьбы с онкологией на 2007-2016 годы и в проекте Концепции борьбы с онкологией на 2017-2021 годы.

Стоит отметить, что в отличие от статистики смертности и заболеваемости от рака в Украине, ожидаемые результаты от выполнения программы борьбы с онкологией за предыдущие 10 лет и на следующие пять все же изменились.

Так, в Концепции борьбы с онкологией на 2017-2021 годы отмечается, что планируется увеличить на 25% количество выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, в то время как в программе борьбы с онкологией за предыдущие 10 лет планировалось нарастить показатель раннего выявления онкозаболеваний на 10%.

Показатель выявления заболеваний на ранних стадиях в следующие 5 лет планируется повысить на 20% (Программа борьбы с онкологией за предыдущие 10 лет предусматривала повысить этот показатель на 10%).

Добавим, что согласно концепции борьбы с окнологией, за предыдущие 10 лет ориентировочный объем финансирования Программы составил 2 млрд 940 млн грн, в то время как в проекте Концепции борьбы на следующие 5 лет о необходимом объеме финансирования Программы вообще речь не идет.

Как сообщал УНН, в Минздраве более месяца игнорировали запрос на информацию относительно разработки госпрограммы по онкологии.