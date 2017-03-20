У МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини

Відтак, допоки концепція загальнодержавної програми знаходиться на стадії розробки, без цільової державної підтримки залишається близько 160 тис. онкохворих українців.



Між тим, на сайті Національного Інституту раку для громадського обговорення розміщено проект Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки.

Варто відзначити, що протягом десяти попередніх років в країні діяла програма "Онкологія", в рамках якої проводили профілактику, діагностику, а також підтримували лікування онкохворих.

Так, не зважаючи на те, що у Концепції боротьби із онкологією на 2007-2016 роки йдеться про постійний ріст захворюваності та смертності від раку, у проекті Концепції на наступні 5 років дані показники залишилися без змін.

Так, у МОЗ переконані, що як у 2006 році так і в 2017, в Україні щорічно вмирає майже 90 тисяч онкологічних хворих, з яких 35% - особи працездатного віку.

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Також, як переконані у МОЗ, залишається без змін кількість хворих, які помирають протягом першого року захворювання - до 40%. Попри те, що за даними Національного Канцер-реєстру раку, цей показник протягом 9 років знизився на 4,8%: у 2015 році 31,3% хворих прожили менше року з моменту встановлення діагнозу, у той час як у 2006 році цей показник становив 36,1%.

У МОЗ також констатують, що кількість онкохворих в Україні за 10 років не змінилася.

"Сьогодні в Україні проживає майже 800 тис. осіб, уражених онкологічними хворобами", - йдеться у Концепції боротьби із онкологією на 2007-2016 роки та у проекті Концепції боротьби із онкологією на 2017 – 2021 роки.

Варто відзначити, що на відміну від статистики смертності та захворюваності від раку в Україні, очікувані результати від виконання програми боротьби із онкологією за попередні 10 років та на наступні п'ять все таки змінилися.

Так, у Концепції боротьби із онкологією на 2017-2021 роки зазначається, що планується збільшити на 25% кількість виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях, у той час як у програмі боротьби із онкологією за попередні 10 років планувалось наростити показник раннього виявлення онкозахворювань на 10%.

Показник виявлення захворювань на ранніх стадіях у наступні 5 років планується підвищити на 20% (Програма боротьби із онкологією за попередні 10 років передбачала підвищити цей показник на 10%).

Додамо, що згідно із концепцією боротьби із окнологією, за попередні 10 років орієнтовний обсяг фінансування Програми становив 2 млрд 940 млн грн, у той час як у проекті Концепції боротьби на наступні 5 років про необхідний обсяг фінансування Програми взагалі не йдеться.

Як повідомляв УНН, у МОЗ понад місяць ігнорували запит на інформацію щодо розробки держпрограми з онкології.