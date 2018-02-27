В Минздраве рассказали о нелегальной партии фасованной в РФ вакцины от кори

"На частный рынок Одессы и Сум поступила вакцина, которая была предназначена для рынка России. Это итальянский производитель с российским фасовкой. Эта вакцина вошла в Украину вне компетенции Министерства здравоохранения, не зарегистрирована и не имеет права на применение. Реализовывалась не через государственные медицинские учреждения, а через частную аптечную сеть. По сути, это контрабанда. Компания-производитель самостоятельно обратилась с жалобой в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая, обнаружив этот факт, дала распоряжение изъять ее из обращения и прекратить использование", - сообщил В.Курпита.

Добавим, ранее в Гослекслужбе сообщили, что в Украине запретили вакцину против кори "Приорикс", которая производится в Италии, но упаковывается в России.

Как сообщал УНН, 26 января представители правительства Венгрии передали Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи. Председатель Закарпатской ОГА Г.Москаль заявил, что Минсоцполитики требует предоставить документы относительно венгерской вакцины для Закарпатья.