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У МОЗ розповіли про нелегальну партію фасованої в РФ вакцини від кору

У МОЗ розповіли про нелегальну партію фасованої в РФ вакцини від кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Партія вакцини від кору "Приорикс", яку заборонила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, не була зареєстрована в Україні та не мала права розповсюджуватись на території країни. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта, передає УНН.

"На приватний ринок Одеси та Сум надійшла вакцина, яка була призначена для ринку Росії. Це італійський виробник з російським фасуванням. Ця вакцина увійшла в Україну поза межами компетенції Міністерства охорони здоров'я, не зареєстрована і не має права на застосування. Реалізовувалась не через державні медичні заклади, а через приватну аптечну мережу. По суті, це є контрабандою. Компанія-виробник самостійно звернулась зі скаргою до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка, виявивши цей факт, дала розпорядження вилучити її з обігу і припинити використання", - повідомив В.Курпіта.

Додамо, раніше у Держлікслужбі повідомили, що в Україні заборонили вакцину проти кору "Приорикс", яка виробляється в Італії, але упаковується в Росії. 

Як повідомляв УНН, 26 січня представники уряду Угорщини передали Закарпатській області 8 тис. доз вакцини від кору, паротиту і краснухи. Голова Закарпатської ОДА Г.Москаль заявив,що Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття.

Українські Національні Новини

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