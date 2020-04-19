В Минздраве объяснили рост количества выявленных в Украине случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Увеличение количества зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине на прошлой неделе связано с увеличением количества проведенных тестирований и несоблюдением гражданами рекомендаций Минздрава. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Здесь существует несколько факторов. Первый - к сожалению, многие не придерживались наших рекомендаций по пребыванию дома на вербное воскресенье и по непосещению богослужений. В связи с этим проявления были на 4-5 день после того, как люди заразились, и мы сразу увидели рост заболеваемости на коронавирус", - сказал Степанов.
Во-вторых, по его словам, в Минздраве увеличили существенно количество тестирований методом ПЦР.
"За 10 дней это было около тысячи, сейчас - около 5000. Конечно, большинство людей мы обнаруживаем, заболевших коронавирусной болезнью", - добавил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки от COVID-19 вылечелись 72 человека.