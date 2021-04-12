В Минздраве назвали области, где загруженность ковидных коек превышает 70%

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях заполненность коек с кислородом составляет более 70%. Об этом сказала на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Загрузка кроватей, которые имеют точки доступа кислорода, те что ориентированные на оказание помощи пациентам с коронавирусной болезнью со средней тяжестью и тяжелыми формами, в городе Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях более 70%”, — сказала Микичак.

Детали

По словам заместителя министра, в целом на стационарном лечении в учреждениях, определенных для предоставления лечения больным COVID-19 находится 42 145 больных ковид и 6 359 человек с подозрением.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,861 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 апреля, — 7,8 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

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