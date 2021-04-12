У МОЗ назвали області, де завантаженість ковідних ліжок перевищує 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській і Хмельницькій областях заповненість ліжок з киснем становить понад 70%. Про це сказала на брифінгу заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
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“Завантаження ліжок, які мають точки доступу до кисню, ті що оріентовані на надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою з середньою важкістю і важкими формами, в місті Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській і Хмельницькій областях понад 70%”, — сказала Микичак.
Деталі
Зі слів заступниці міністра, загалом на стаціонарному лікуванні в закладах, які визначені для надання лікування хворим на COVID-19 знаходиться 42 145 хворих на ковід і 6 359 осіб з підозрою.
Довідково
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, — 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.