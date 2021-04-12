У МОЗ назвали області, де завантаженість ковідних ліжок перевищує 70%

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській і Хмельницькій областях заповненість ліжок з киснем становить понад 70%. Про це сказала на брифінгу заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Завантаження ліжок, які мають точки доступу до кисню, ті що оріентовані на надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою з середньою важкістю і важкими формами, в місті Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській і Хмельницькій областях понад 70%”, — сказала Микичак.

Деталі

Зі слів заступниці міністра, загалом на стаціонарному лікуванні в закладах, які визначені для надання лікування хворим на COVID-19 знаходиться 42 145 хворих на ковід і 6 359 осіб з підозрою.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, — 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

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