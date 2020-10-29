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В Минздраве ко Всемирному дню борьбы с инсультом рассказали о плане борьбы и лечения болезни

В Минздраве ко Всемирному дню борьбы с инсультом рассказали о плане борьбы и лечения болезни

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Ко Всемирному дню борьбы с инсультом в Минздраве рассказали, что имеют четкий план борьбы и лечения этой болезни, а на ее лечение уже в следующем году предусмотрено выделение до 118 тыс. грн на пациента. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Для Украины это очень большая проблема. У нас количество смертей, то есть, каждый год у нас погибает 87 человек на 100 тыс. населения от этой тяжелой болезни. И вообще, то, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то они по смертности занимают первое место — более 65% смертей именно приходится вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. В Минздраве есть четкий план борьбы и лечения этой болезни. Что мы делаем, почему это для нас важно. Во-первых, мы уже в этом году повысили тариф на лечение инсульта в наших больницах. Привели его там, он был 19 тыс. 300 грн за лечение одного случая, сейчас 26 тыс. 900 за лечение одного случая”, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это решение было временным, только в этом году.

“На следующий год мы предлагаем комплексный подход к борьбе с этой болезнью. А именно, первое, это то, что касается существенного увеличения стоимости лечения и выделения средств. И именно это мы подали в своем бюджетном запросе. Потому что бывают разные случаи инсульта, различной тяжести и различные методы лечения, конечно, должны быть. Это все должно быть предусмотрено нашей программой медицинских гарантий. Потому что цель одна — человек, у которого случился инсульт, ему должна быть предоставлена высокоэффективная медицинская помощь. Полностью все, что возможно. Именно такой подход мы считаем, должен быть правильным. О чем я говорю. Мы не должны закрывать глаза и говорить „Слушайте, мы вам дали 20 тыс. грн или 30 тыс. грн, и это больше, чем в этом году, и этого достаточно“. Нет, мы должны выделять именно ту сумму средств, которая необходима для лечения этой болезни”, — добавил министр.

По его словам, это касается не только инсультов, хотя сегодня он говорит именно о них.

“То, что мы предполагаем, чтобы в следующем году в зависимости от методов лечения, сумма средств на лечение должна выделяться от 22 тыс. до 118 тыс. грн на лечение этой болезни. Мы посчитали, что количество людей, которым нужна помощь в следующем году, именно для лечения инсульта, это более 134 тыс. человек в год. И мы будем доказывать свою правоту, мы будем доводить эти цифры и мы сделаем все, чтобы эти цифры были предусмотрены в бюджете следующего года”, — сказал Степанов.

Напомним, Минздрав меняет подход к расчету тарифов для лечения острого инсульта мозга.

Украинские Национальные Новости

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