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У МОЗ до Всесвітнього дня боротьби з інсультом розповіли про план боротьби і лікування хвороби

У МОЗ до Всесвітнього дня боротьби з інсультом розповіли про план боротьби і лікування хвороби

Київ • УНН

 • 12717 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. До Всесвітнього дня боротьби з інсультом у МОЗ розповіли, що мають чіткий план боротьби і лікування цієї хвороби, а на її лікування вже наступного року передбачено виділення до 118 тис. грн на пацієнта. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. Для України це дуже велика проблема. В нас кількість смертей, тобто, кожного року в нас гине 87 осіб на 100 тис. населення від цієї важкої хвороби. І взагалі, те, що стосується серцево-судинних захворювань, то вони по смертності займають перше місце — понад 65% смертей саме припадає внаслідок серцево-судинних захворювань. В МОЗ є чіткий план боротьби і лікування цієї хвороби. Що ми робимо, чому це для нас важливо. По-перше, ми вже в цьому році підвищили тариф на лікування інсульту в наших лікарнях. Привели його там, він був 19 тис. 300 грн за лікування одного випадку, зараз 26 тис. 900 за лікування одного випадку”, — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це рішення було тимчасовим, тільки в цьому році.

“На наступний рік ми пропонуємо комплексний підхід щодо боротьби з цією хворобою. А саме, перше, це те, що стосується суттєвого збільшення вартості лікування і виділення коштів. І саме це ми подали в своєму бюджетному запиті. Тому що бувають різні випадки інсульту, різної важкості і різні методи лікування, звичайно, повинні бути. Це все повинно бути передбачено нашою програмою медичних гарантій. Тому що мета одна — людина, в якої стався інсульт, їй повинна бути надана високоефективна медична допомога. Повністю все, що можливо. Саме такий підхід ми вважаємо, повинен бути правильним. Про що я говорю. Ми не повинні заплющувати очі і говорити „Слухайте, ми вам дали 20 тис. грн або 30 тис. грн, і це більше, ніж в цьому році, і цього достатньо“. Ні, ми повинні виділяти саме ту суму коштів, яка необхідна для лікування цієї хвороби”, — додав міністр.

За його словами, це стосується не тільки інсультів, хоча сьогодні він говорить саме про них.

“Те, що ми передбачаємо, щоб в наступному році в залежності від методів лікування, сума коштів на лікування повинна виділятися від 22 тис. до 118 тис. грн на лікування цієї хвороби. Ми порахували, що кількість людей, яким потрібна буде допомога в наступному році, саме для лікування інсульту, це понад 134 тис. осіб за рік. І ми будемо доводити свою правоту, ми будемо доводити ці цифри і ми зробимо все, щоб ці цифри були передбачені в бюджеті наступного року”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ змінює підхід до розрахунку тарифів на лікування гострого мозкового інсульту.

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