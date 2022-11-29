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В Молдове сегодня ожидается дефицит электроэнергии

В Молдове сегодня ожидается дефицит электроэнергии

Киев • УНН

 • 1070165 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что сегодня, 29 ноября, в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Спину объяснил, почему сегодня в Молдове ожидается дефицит электроэнергии. По его словам, по непонятным причинам цена на электроэнергию на европейском рынке выросла на 30-40%. В этой связи молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

"Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности в Румынии, существенно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30-40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день", - сказал Спину.

По его словам, в этой связи, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Однако стоимость такой электроэнергии высока, в связи с этим Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

"Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии получим из Румынии. Мы узнаем цену. До сих пор было 200-300 евро за МВт-час, в зависимости от того, когда был заключен контракт", - сказал министр.

Дополнение

Ранее госпредприятие Moldelectrica предупредило, что сегодня, 29 ноября, в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%.

"Ожидаемый дефицит покроют за счет аварийного контракта на поставку электроэнергии. Подтверждение о доступности уже получено от компании соседнего государства", - заверили в компании.

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