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У Молдові сьогодні очікується дефіцит електроенергії

У Молдові сьогодні очікується дефіцит електроенергії

Київ • УНН

 • 1070165 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що сьогодні, 29 листопада, у Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі 

Спину пояснив, чому сьогодні у Молдові очікується дефіцит електроенергії. За його словами, з незрозумілих причин ціна на електроенергію на європейському ринку зросла на 30-40%. У зв'язку з цим молдавська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.

"Стався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, істотно зросли ціни на електроенергію. Майже на 30-40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день", - сказав Спину.

За його словами, у зв'язку з цим, Moldelectrica запросила аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica. Проте вартість такої електроенергії висока, у зв'язку з цим Спину закликав громадян продовжувати економити електрику.

"Чим більше ми заощадимо, тим менше аварійної енергії отримаємо з Румунії. Ми дізнаємося ціну. Досі було 200- 300 євро за МВт-год, залежно від того, коли уклали контракт", - сказав міністр.

Доповнення

Раніше держпідприємство Moldelectrica попередило, що сьогодні, 29 листопада, у Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%.

"Очікуваний дефіцит покриють за рахунок аварійного контракту на постачання електроенергії. Підтвердження про доступність вже отримано від компанії сусідньої держави", - запевнили в компанії.

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