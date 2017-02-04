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В горбольнице Авдеевки с начала обострения помощь оказана 675 людям - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 6708 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В городской больнице Авдеевки с начала обострения помощь оказана 675 людям, в том числе четырем раненым в результате обстрелов города. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

В горбольнице Авдеевки с начала обострения помощь оказана 675 людям - П.Жебривский

"Начиная с 30 января, в городской больнице (Авдеевки - ред.) медицинскую Помощь различной степени тяжести предоставлена 675 лицам, в том числе и 4 раненым в результате обстрелов города. Больница обеспечена всеми необходимыми лекарствами, энергопитанием больницы обеспечивают мощные генераторы", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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