В Минсоцполитики назвали источники финансирования обновленных пенсий для военных

"Расходы на финансирование обновленных пенсий военных идут полностью за счет средств Государственного бюджета. Это означает, что никакой нагрузки или угроз для работодателей или работающих, и вообще на солидарную систему пенсионного обеспечения нет", - сказал он.

Напомним, в ПФУ заявили, что выплата повышенных военных пенсий начнется в марте.