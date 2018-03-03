В Минсоцполитики назвали источники финансирования обновленных пенсий для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Расходы на финансирование обновленных пенсий для военнослужащих осуществляются полностью за счет средств Государственного бюджета. Об этом сообщил во время годового публичного отчета председателя правления Пенсионного фонда Украины заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает корреспондент УНН.
"Расходы на финансирование обновленных пенсий военных идут полностью за счет средств Государственного бюджета. Это означает, что никакой нагрузки или угроз для работодателей или работающих, и вообще на солидарную систему пенсионного обеспечения нет", - сказал он.
Напомним, в ПФУ заявили, что выплата повышенных военных пенсий начнется в марте.