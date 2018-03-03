У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених пенсій для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Видатки на фінансування оновлених пенсій для військовослужбовців здійснюються повністю за рахунок коштів Державного бюджету. Про це повідомив під час річного публічного звіту голови правління Пенсійного фонду України заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає кореспондент УНН.
"Видатки на фінансування оновлених пенсій військових ідуть повністю за рахунок коштів Державного бюджету. Це означає, що жодного навантаження чи загроз для роботодавців або працюючих, та взагалі на солідарну систему пенсійного забезпечення немає", - сказав він.
Нагадаємо, у ПФУ заявили, що виплата підвищених військових пенсій розпочнеться у березні.