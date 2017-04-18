В Минрегионе насчитали 60 тыс. аварийных и ветхих домов

"На начало 2016 количество ветхих и аварийных домов составила 59,9 тыс. ед. Согласно данным Госстата, наибольшее количество ветхих и аварийных домов находится в Одесской области и составляет 6,2 тыс. ед., а наименьшая в Кировоградской - 127 домов.

Согласно Закону "О местном самоуправлении в Украине" вопросы управления жилым фондом, обеспечение его сохранности, правильной эксплуатации и определения технического состояния жилых домов, относящихся к полномочиям местных органов власти.

Они самостоятельно на основании результатов комиссии обследования жилых домов определяют дома, которые будут подлежать реконструкции или сносу", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что согласно статье 7 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" совладельцы обязаны обеспечивать техническое обслуживание и в случае необходимости проведения текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Общее имущество многоквартирного дома - это помещения общего пользования, несущие, ограждающие и несущие- ограждающие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или за пределами дома, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения, предназначенные для удовлетворения потребностей совладельцев многоквартирного дома.

"Владельцы квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества многоквартирного дома. Частью седьмой статьи 10 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" предусмотрено, что бывшие владельцы (их правопреемники), владевшие многоквартирными домами до момента приватизации, обязаны принимать участие в финансировании их ремонта и содействовать организации его проведения в порядке, определяемом Кабмином. Порядок участия в организации и финансировании ремонта приватизированных жилых домов и их бывших владельцев утвержден постановлением Кабмина от 8 октября 1992 г. № 572.

Учитывая, что "бывшими владельцами" в понимании этого Закона являются территориальные общины и государство, то механизмы выделения бюджетных средств на проведение работ по капитальному ремонту домов не отменяется. Органы местного самоуправления имеют право принимать участие в финансировании капитального ремонта домов согласно принятым в соответствии программами.

Итак, вопросы ремонта домов должны решаться за счет средств жителей, источников финансирования, определенных Бюджетным кодексом Украины и других источников, не запрещенных законодательством, на условиях финансирования", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минрегионстрое отметили, что разработка и реализация проектов комплексной реконструкции жилой застройки должны осуществляться в соответствии с Законом Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", который определяет правовые, экономические и организационные, социальные основы проведения комплексной реконструкции кварталов с заменой устаревшего жилищного и нежилого фондов.

"К сожалению, указанный закон не работает. По концепции Минрегиона "хрущевки" нужно модернизировать. Это включает не только утепление, но и полную санацию таких домов. По данным проектных институтов на сегодняшний день "хрущевки" подлежат термомодернизации, а комплексная термомодернизация - это и есть комплексный ремонт домов", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине истекает срок эксплуатации таких домов, как "хрущевки". Вместе с тем, окончательного видения, что делать с отселением людей и модернизацией целых жилых кварталов у власти пока нет. Поэтому, эксперты по недвижимости не советуют украинцам покупать такое жилье.

По их убеждению, при ограниченном бюджете гораздо лучше купить квартиру в новостройке пригорода столицы, которое к тому же стоит вдвое дешевле, чем в Киеве. К примеру, однокомнатную квартиру в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) можно приобрести всего лишь за 15 тыс. долл. В то же время квартира в столице обойдется покупателю примерно в 35 тыс. долл.