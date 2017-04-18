У Мінрегіоні нарахували 60 тисяч аварійних та ветхих будинків

“На початок 2016 року кількість ветхих і аварійних будинків становила 59,9 тис. од. Відповідно до даних Держстату, найбільша кількість ветхих і аварійних будинків знаходиться в Одеській області і становить 6,2 тис. од., а найменша у Кіровоградській — 127 будинків.

Відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" питання управління житловим фондом, забезпечення його схоронності, правильної експлуатації та визначення технічного стану житлових будинків, належать до повноважень місцевих органів влади.

Вони самостійно на підставі результатів комісії обстеження житлових будинків визначають будинки, які підлягатимуть реконструкції чи знесенню”, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зауважили, що згідно зі статтею 7 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного та капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку.

Спільне майно багатоквартирного будинку — це приміщення загального користування, несучі, огороджувальні та несуче — огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або не житлового приміщення, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку.

“Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Частиною сьомою статті 10 Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду“ передбачено, що колишні власники (їх правонаступники), які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов'язані брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяти організації його проведення у порядку, що визначається Кабміном. Порядок участі в організації та фінансування ремонту приватизованих житлових будинків та їх колишніх власників затверджено постановою Кабміну від 8 жовтня 1992 № 572.

Враховуючи, що "колишніми власниками" у розумінні цього Закону є територіальні громади та держава, механізми виділення бюджетних коштів на проведення робіт з капітального ремонту будинків не скасовується. Органи місцевого самоврядування мають право приймати участь у фінансуванні капітального ремонту будинків згідно з прийнятими відповідно програмами.

Отже, питання ремонту будинків має вирішуватися за рахунок коштів мешканців, джерел фінансування, які визначені Бюджетним кодексом України та інших джерел, не заборонених законодавством, на умовах фінансування”, — повідомили у відомстві.

Окрім того, у Мінрегіонбуді зауважили, що розробка та реалізація проектів комплексної реконструкції житлової забудови повинні здійснюватися відповідно до Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів ( мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, який визначає правові, економічні та організаційні , соціальні засади проведення комплексної реконструкції кварталів із заміною застарілого житлового і не житлового фондів.

“На жаль, зазначений закон не працює. По концепції Мінрегіону "хрущовки“ потрібно модернізувати. Це включає не тільки утеплення, але і повну санацію таких будинків. За даними проектних інститутів на сьогоднішній день "хрущовки" підлягають термомодернізації, а комплексна термомодернізація — це і є комплексний ремонт будинків”, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні збігає термін експлуатації таких будинків, як “хрущовки”. Разом з тим, остаточного бачення, що робити з відселенням людей та модернізацією цілих житлових кварталів у влади поки що немає. Тож, експерти з нерухомості не радять українцям купувати таке житло.

На їх переконання, при обмеженому бюджеті набагато краще купити квартиру у новобудові передмістя столиці, яке до того ж коштує вдвічі дешевше, ніж у Києві. До прикладу, однокімнатну квартиру в одному з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) можна придбати всього лише за 15 тис. дол. У той же час квартира у столиці обійдеться покупцю приблизно у 35 тис. дол.