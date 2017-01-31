В Минобороны назвали условия эвакуации населения из Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Эвакуация мирного населения в Авдеевке начнется при условии продолжения вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить, что в случае, если эти враждебные обстрелы продолжатся будет рассматриваться вопрос об эвакуации мирного населения с целью сохранения их жизни и здоровья", - отметил он.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов ситуация в Авдеевке очень сложная, повреждены жилые дома, город обесточен, отсутствует вода. Также приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции и с чрезвычайно большими перебоями работает коксохимический завод.
Также напомним, ожесточенные перестрелки продолжаются на рубежах между Авдеевском промзоной и Яковлевкой, где противник вновь пытался перейти в наступление, однако был остановлен.
Как сообщал УНН, в Авдеевку направили дополнительный отряд бойцов Нацполиции.