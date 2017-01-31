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В Минобороны назвали условия эвакуации населения из Авдеевки

В Минобороны назвали условия эвакуации населения из Авдеевки

Киев • УНН

 • 6222 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Эвакуация мирного населения в Авдеевке начнется при условии продолжения вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что в случае, если эти враждебные обстрелы продолжатся будет рассматриваться вопрос об эвакуации мирного населения с целью сохранения их жизни и здоровья", - отметил он.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов ситуация в Авдеевке очень сложная, повреждены жилые дома, город обесточен, отсутствует вода. Также приостановлена ​​работа Донецкой фильтровальной станции и с чрезвычайно большими перебоями работает коксохимический завод.

Также напомним, ожесточенные перестрелки продолжаются на рубежах между Авдеевском промзоной и Яковлевкой, где противник вновь пытался перейти в наступление, однако был остановлен.

Как сообщал УНН, в Авдеевку направили дополнительный отряд бойцов Нацполиции.

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