В Минкульте объяснили, что делать несогласным с переходом в ПЦУ прихожанам

"Та часть общины, которая нe согласна с решением большинства об изменении подчинения, можe создать новую религиозную общину и заключить свое соглашение на пользование имуществом или стать частью другой общины, действующей рядом и отвечающей представлениям о подчинении", - отметил Юраш.

По его словам, общее собрание для изменения подчинения созывают члены общины (все они наделены таким правом), а не, например, настоятели храмов. Если уставом такое право ограничено, то приоритет имеет закон. Решение об изменении подчинения принимается двумя третями голосов от количества, необходимого для признания общего собрания полномочным.

Например, если в общине 100 членов, существует норма 50% плюс 1 голос, то это означает, что 51 человек полномочен начать собрание, и решение собрания будет легитимным, если его поддержали 34 участника. Или если 100 членов и для полномочности надо две трети, то начать сборы могут 67 человек, и от этого две трети - 45 человек - надо для легитимности решения, отметил Юраш.

Кроме того, по его словам, закон унифицирует регистрацию религиозных общин, чтобы в различных регионах требовали одинаковые документы, а также вводит норму, согласно которой от начала и до завершения процeдуры изменения подчиненности запрещаются действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной общины, в том числе продажа, обмен, залог, бесплатная пeрeдача в собственность и управление других. Это сделает невозможным случаи, когда кто-то сознательно, внеся изменения в соответствующий государственный реестр, оставлял общество без имущества.

Напомним, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ вступил в силу 31 января.

Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции.